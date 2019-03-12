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محافظات

محافظ بني سويف يكرم رئيس شركة مياه الشرب لانتهاء عمله

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:30 م
محافظ بني سويف يكرم
محافظ بني سويف يكرم رئيس شركة مياه الشرب
محمد عبد الحليم
كرم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمحافظة،حيث أهداه المحافظ درع المحافظة تقديرا له على مجهودات خلال الفترة السابقة التي عمل بها في المحافظة.

وقدم المحافظ الشكر للمهندس محمد سعيد على ما قدمه خلال عمله ضمن أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، متمنيا له التوفيق في عمله الجديد بمحافظة البحيرة ، فيما أعرب "نشأت" عن امتنانه لمحافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر على هذه اللفتة الطيبة، وحرصه على استقباله وتكريمه بمكتبه، وهو الأمر الذي أسعده كثيرا قبل مغادرته بني سويف لتسلم مهام عمله في محافظة البحيرة.

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