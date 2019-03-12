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رياضة

مكافأة ضخمة لتحفيز لاعبي الزمالك على التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:36 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ملك موسى
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، رصد مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، قدرها 100 ألف جنيه، في حالة الصعود إلى الدور ربع نهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة نصر حسين داي يوم الأحد 17 مارس، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح الفريق الأبيض في الاقتراب خطوة جديدة من التأهل الأفريقي، عقب فوزه على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الماضية، وبات التأهل متوقفا على فوز الزمالك أو تعادله أو حتى خسارته من بطل الجزائر، شرط تعادل جورماهيا مع بترو أتليتكو.

وجاءت المكافأة كنوع من أنواع التحفيز للاعبين، من أجل حسم التأهل في الجزائر، بخلاف المكافأتين الأخيرتين، بعد الفوز على بترو أتليتكو هناك في أنجولا، وجورماهيا الكيني هنا في مصر، بمعدل 50 ألف جنيه للمباراة الواحدة.

ومن المقرر أن يسافر الزمالك في التاسعة من صباح الجمعة المقبل إلى الجزائر استعدادا للمباراة المحدد لها يوم 17 مارس.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في البطولة الإفريقية برصيد 8 نقاط، ويأتي بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ونصر حسين داي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وجورماهيا أخيرًا برصيد 6 نقاط، ويتبقى جولة وحيدة يٌحسم من خلالها اسم الفريقين الصاعدين للدور ربع النهائي.

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