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محافظات

الدفع بحفارين لتعويم باخرة سياحية شاحطة في نيل أسوان

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:12 م
باخرة
باخرة
أ ش أ
قال مدير عام منطقة مصر العليا للنقل النهري المهندس محمد طه الشربيني، إنه تم الدفع بحفارين لتعويم الباخرة السياحية "ميس كورال 2" التي تعرضت للشحوط اليوم بجوار إحدى الجزر النيلية شمال محافظة أسوان قبالة مدينة إدفو.

وأضاف الشربيني في بيان مساء اليوم أنه يجري وضع الباخرة في المسار الصحيح على طول الخط الملاحي النهري لمحافظة أسوان، مشيرا إلى أن الباخرة لم يكن على متنها أى سائحين خلال رحلتها من الأقصر باتجاه أسوان.

ولفت إلى أن شحوط الباخرة جاء نتيجة خطأ من ربان الباخرة الذي لم يلتزم بالمسار الملاحي المحدد داخل نهر النيل، وأن المجرى الملاحي في حالة جيدة وسليمة والدليل على ذلك مرور 130 باخرة وفندقا عائما بين الأقصر وأسوان والعكس في سهولة ويسر.

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