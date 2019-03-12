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أخبار البلد

غدا.. ضياء رشوان يعرض برنامجه الانتخابي

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:48 م
ضياء رشوان، المرشح
ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
يعقد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، مؤتمرًا ظهر غد الأربعاء بمؤسسة الأهرام؛ لعرض برنامجه الانتخابي.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين لاختيار نقيب و6 من أعضاء المجلس الجمعة المقبلة.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراكات.

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