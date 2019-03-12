غدا.. ضياء رشوان يعرض برنامجه الانتخابي

يعقد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، مؤتمرًا ظهر غد الأربعاء بمؤسسة الأهرام؛ لعرض برنامجه الانتخابي.



وتجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين لاختيار نقيب و6 من أعضاء المجلس الجمعة المقبلة.



ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراكات.