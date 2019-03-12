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محافظات

صقر وجاد يفتتحان نقطة شرطة المصانع بالسويس.. صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:36 م
افتتاح نقطة شرطة
افتتاح نقطة شرطة المصانع بالسويس
حسن غنيمة
افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء محمد جاد مدير أمن السويس يرافقه الدكتور عبد آلله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس واللواء محمد عبد المنتصر نائب مدير الامن والقيادات الأمنية والتنفيذية نقطة شرطة المصانع بمنطقة جهاز شمال خليج السويس بحي عتاقة.

أكد المحافظ ان نقطة الشرطة تخدم المناطق الصناعية التابعة لجهاز تنمية خليج السويس والشركات العاملة بالمنطقة وعلي طريق الأدبية والسخنة.

يذكر أنه تم إنشاء مبني نقطة الشرطة بجهاز شمال خليج السويس بحي عتاقة منذ عام ٢٠٠١ ولم يتم تفعيل العمل بها.

حضر الافتتاح كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة ومحمود فوزي رئيس حي السويس واسماء مخلوف نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس ومديري المديريات.
صقر وجاد يفتتحان نقطة شرطة المصانع بالسويس.. صور
صقر وجاد يفتتحان نقطة شرطة المصانع بالسويس.. صور

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