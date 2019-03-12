محمد عساف يحيي حفلا في الإمارات.. 29 مارس

أعلن الفنان محمد عساف عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن إحياء حفل غنائي له، في إمارة عجمان بدولة الإمارات، يوم 29 مارس الجاري، ضمن فعالية سباق الألوان.



وكتب محمد عساف تغريدة له على تويتر، قال فيها: "الأعزاء #الإمارات الغالية، موعدنا في حفل ضمن فعالية #سباق_الألوان في إمارة #عجمان منطقة الزورا بتاريخ 29 مارس الساعة الرابعة مساء من تنظيم شركة كيوي للفعاليات".



كما يستعد محمد عساف لتقديم حفلا غنائيا فى دولة الكويت يوم الخميس 23 مارس الحالى وذلك داخل إحدى الفنادق الكبرى تحت رعاية الشيخ دعيج الخليفة الصباح.



يذكر أن آخر أعمال محمد عساف كانت أغنية "مكانك خالى" والتى تخطت حاجز الـ 70 مليون مشاهدة والتي طرحها باللهجة الخليجية في منتصف سبتمبر عام 2018 الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



أغنية "مكانك خالي"، طرحها محمد عساف باللهجة الخليجية، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.