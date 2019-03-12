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أخبار العالم

أول تعليق من الولايات المتحدة على قرارات الرئيس الجزائري بوتفليقة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:00 م
تظاهرات الجزائر
تظاهرات الجزائر
حسام رضوان
علقت الولايات المتحدة الأمريكية على قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبيرت بالادينو بحسب "روسيا اليوم": " نؤيد جهود الجزائر في رسم سبيل جديد للتقدم بناء على الحوار الذي يعكس إرادة كل الجزائريين وتطلعاتهم إلى مستقبل سلمي ومزدهر".

وأضاف: "ندعم حق الجزائريين بالاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة مثلما نقوم بذلك في الدول الأخرى".

وتابع أن الولايات المتحدة تتابع بدقة تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر، مشددا على احترام بلاده حق الجزائريين في إجراء المظاهرات والتعبير عن آرائهم بشكل سلمي.

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أول تعليق من الولايات المتحدة على قرارات الرئيس الجزائري بوتفليقة

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