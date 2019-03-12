يوفنتوس يبدأ رحلة الريمونتادا بهدف رونالدو في الشوط الأول أمام أتليتكو مدريد

تقدم فريق يوفنتوس بالهدف الأول أمام ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب "يوفنتوس أرينا" ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول والوحيد في الشوط الأول لليوفي بعد كرة عرضية ارتقى لها البرتغالي ليسددها رأسية قوية في شباك أوبلاك.



وسيطر السيدة العجوز على معظم مجريات الشوط الأول حيث وصلت نسبة الاستحواذ لـ 62%.



وسدد يوفينتوس 9 كرات على المرمى مقابل 2 لـ أتليتكو مدريد، كما أهدر لاعب اليوفي السابق موراتا كرة عرضية مرت أعلى المرمى.



ويحتاج يوفنتوس لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة من أجل مواصلة المشوار في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يكفي أتليتكو مدريد التعادل السلبي أو الإيجابي بأي نتيجة كذلك الهزيمة بهدف دون مقابل للعبور إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة.