أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 12-2-2019

شهد يوم الثلاثاء الموافق 11 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي، أبرزها موافقة الجهات الأمنية على رفع عدد الحضور الجماهيري لمباراة فريق الكرة أمام شباب الساورة الى 15 ألف مشجع فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
CAF يعلن أسماء حكام مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في دوري الأبطال.
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على الطاقم التحكيمي الذي يدير مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري التي ستقام مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
رجال السلة بالأهلي يخسر أمام الاتحاد السكندري.
خسر الفريق الأول لكرة السلة رجا بالنادي الأهلي أمام نظيره، فريق الاتحاد السكندري. في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفين.
الأهلي: ندعم الزمالك أفريقيا.. ولم نعترض على تأجيل مباراة المقاولون.
نفى شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي ما تردد بشأن تصدير أزمات لاتحاد الكرة والأندية المنافسة، بعد تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب، في الدوري الممتاز المصري.
لاسارتي يجتمع مع سعد سمير في التتش.
عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سعد سمير مدافع الفريق على هامش مران اليوم الثلاثاء.
بشرى سارة لجماهير الأهلي ..اقرأ التفاصيل.
قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي: إن الأهلي تلقى موافقة رسمية من الجهات الأمنية بزيادة عدد الجماهير في مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية، من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج.
CAF يعلن أسماء حكام مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في دوري الأبطال.
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على الطاقم التحكيمي الذي يدير مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري التي ستقام مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
رجال السلة بالأهلي يخسر أمام الاتحاد السكندري.
خسر الفريق الأول لكرة السلة رجا بالنادي الأهلي أمام نظيره، فريق الاتحاد السكندري. في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفين.
الأهلي: ندعم الزمالك أفريقيا.. ولم نعترض على تأجيل مباراة المقاولون.
نفى شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي ما تردد بشأن تصدير أزمات لاتحاد الكرة والأندية المنافسة، بعد تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب، في الدوري الممتاز المصري.
لاسارتي يجتمع مع سعد سمير في التتش.
عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سعد سمير مدافع الفريق على هامش مران اليوم الثلاثاء.
بشرى سارة لجماهير الأهلي ..اقرأ التفاصيل.
قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي: إن الأهلي تلقى موافقة رسمية من الجهات الأمنية بزيادة عدد الجماهير في مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية، من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج.