بي بي سي: بريطانيا لا تملك خطة بشأن الحدود الأيرلندية حال بريكست بلا اتفاق

كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن الحكومة في لندن ليست لديها خطة بشأن التحكم في الحدود مع إيرلندا، في حال إذا حدث خروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.





وبحسب الشبكة فإن الحكومة لا تنوي جمع رسوم جمركية أو لن يكون لديها أي تحكم على الحدود الأيرلندية حال الخروج دون اتفاق.





وصوت مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية، أمس الثلاثاء، برفض مقترح اتفاق الـ"بريكست"، الذي قدمته رئيسة الحكومة تيريزا ماي.



