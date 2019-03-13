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أخبار العالم

بي بي سي: بريطانيا لا تملك خطة بشأن الحدود الأيرلندية حال بريكست بلا اتفاق

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:20 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن الحكومة في لندن ليست لديها خطة بشأن التحكم في الحدود مع إيرلندا، في حال إذا حدث خروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

وبحسب الشبكة فإن الحكومة لا تنوي جمع رسوم جمركية أو لن يكون لديها أي تحكم على الحدود الأيرلندية حال الخروج دون اتفاق.

وصوت مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية، أمس الثلاثاء، برفض مقترح اتفاق الـ"بريكست"، الذي قدمته رئيسة الحكومة تيريزا ماي.

وبينت الشبكة أن الحكومة البريطانية ستعتمد على الإبلاغ الذاتي من قبل الشركات العابرة للحدود، كما تقترح نظام تطبيق لتسجيل بيانات التجارة عبر الحدود.

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