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هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:07 ص
كباب بالهريسة
كباب بالهريسة
اسماء محمد
هتاكل إيه النهاردة؟ سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم؛ لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تفضل قضاء وقت طويل فى إعداد الطعام، ثم فى النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير فى إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم على إعداد سفرة شهية رائعة.

الطبق الرئيسى
كباب مشوي بالهريسة للشربينى.

مقادير عمل الكباب:
لحمة مكعبات
ثوم
بصل
عصير ليمون
طماطم مفرومة
ماء بصل
ملح وفلفل
روزماري
زعتر
هريسة
خل
عيش شامي للتقديم

طريقة عمل الكباب:
* تتبل اللحمة بالملح والفلفل وماء البصل.
* تضاف الأعشاب وعصير الليمون.
* توضع في أسياخ مثل الشيش طاووق مع بصل وطماطم.
* يشوى على الشواية ويقدم مع العيش الشامي.

الطبق الجانبى:
مكرونة بالخضار للشربينى.

مقادير مكرونة بالخضار:
مكرونة
بصل
ثوم
ملح وفلفل أسود
مرقة الخضار
فلفل الوان
جزر مبشور
زيت
صوص ترياكى
فلفل حار
بقدونس مفروم

طريقة عمل مكرونة بالخضار:
* يشوح البصل في طاسة بها زيت ويضاف له الثوم المفروم ومرقة الخضار ثم الجزر المبشور والفلفل الالوان المقطع والصويا صوص ويقلبوا جيدا.
* توضع المكرونة الاسباجتى في حلة بها ماء وتترك لتنضج.
* تضاف المكرونة الاسباجتى للبصل والجزر المبشور في الطاسة ويقلبوا جيدا.
* يضاف الفلفل الألوان والبقدونس.
* توضع المكرونة في طبق التقديم وتزين بالفلفل الحار وتقدم ساخنة.

الحلو:
تورتة الآيس كريم لنجلاء الشرشابى.

مقادير تورتة الآيس كريم:
للكيكة
كوب دقيق
2 بيضة
ربع كوب زيت
نصف كوب لبن
نصف كوب سكر
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
فانيليا
رشة ملح للوجه
باكو أيس كريم فراولة بودرة
باكو أيس كريم شيكولاتة بودرة
باكو أيس كريم فانيليا بودرة
3 كوب لبن
كريم شانتي

طريقة عمل تورتة الآيس كريم:
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح.
* يضرب فى الخلاط الزيت والسكر واللبن والبيض والفانيليا.
* يضاف خليط الزيت والبيض لخليط الدقيق ويقلب الخليط.
* يصب الخليط فى صينية مدهونة بالزيت وتوضع الكيكة فى الفرن حتى تمام النضج فى درجة حرارة 180.
* يضرب كل كيس أيس كريم للوجه مع كوب من اللبن.
* يوضع بالثلاجة ليتماسك ثم يفرد على الكيكة.
* توضع بالثلاجة حتى تتماسك وتزين بالكريم شانتى وتقدم.
كباب بالهريسة كباب بالهريسة
مكرونة بالخضار مكرونة بالخضار
تورتة بالايس كريم تورتة بالايس كريم

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هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

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