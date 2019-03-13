ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

50 دار نشر مصرية وعربية تشارك في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:09 ص
50 دار نشر مصرية
50 دار نشر مصرية وعربية في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب
تستعد مكتبة الإسكندرية لانطلاق معرض الإسكندرية للكتاب يوم 25 مارس الجاري والذي يستمر حتى 7 أبريل، ويقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين.

وقال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن ضيف شرف المعرض هذا العام هو معهد المخطوطات العربية برئاسة الدكتور فيصل الحفيان، وذلك تقديرًا من المكتبة لدور المعهد الفعال في إحياء التراث العربي ونشره.

وأضاف "الفقي" أن المعرض يضم حوالي 50 دار نشر مصرية وعربية، ويحتوي على أجنحة لأربع دول عربية هم الكويت، الإمارات، سوريا، فلسطين، كما يستضيف المعرض داخل مكتبة الإسكندرية أجنحة للعديد من الهيئات الحكومية والعربية مثل وزارة الآثار، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجلس القومي للصحة النفسية، المركز القومي للترجمة، وقنصلية فلسطين، كما تنضم أجنحة سور الأزبكية داخل مكتبة الإسكندرية هذا العام.

وأشار الفقي إلى أن هناك العديد من الأنشطة الثقافية التي تقام على هامش المعرض داخل مكتبة الإسكندرية والتي تعد بمثابة مهرجان ثقافي لمثقفي الإسكندرية بشكل خاص ومصر والعالم العربي بشكل عام، حيث ينضم للأنشطة مثقفين وباحثين من الأردن، سوريا، الإمارات، تونس، الكويت، والسعودية.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي أن المكتبة حريصة على تواجد مبدعي الإسكندرية في برنامج المعرض الثقافي، وتخصيص جزء رئيسي لهم، حيث أثبتوا تواجد رائع في الساحة الثقافية في الآونة الأخيرة من خلال الجوائز المصرية والدولية التي حصلوا عليها.

ولفت إلى أن المكتبة تحرص على أن تتناول الأنشطة الثقافية مجالات متعددة مثل الطفل، المرأة، الشباب، التكنولوجيا، الفنون، والآداب، كما يستضيف المعرض نجوم السوشيال ميديا من الشباب، ويخصص عدة لقاءات وندوات عن المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ويقدم البرنامج 14 ورشة للطفل على مدار أيام المعرض، يقدمها نجوم من كتاب الطفل المصريين من ورش حكي، وتعليم كتابة القصة، ورسم بالرصاص والخشب، وحب الوطن، وورشة لأطفال مرضى أنيميا البحر المتوسط، وغيرها.

كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة من ورش العمل الأدبية المجانية في مجالات الكتابة المتعددة من قصة، رواية، سيناريو، مسرح، الكتابة الأدبية، النقد، والكتابة الإذاعية.

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موقف المحذوفين من صرف الخبز المدعم يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

احترس قبل الشراء.. علامات تؤكد فساد الدجاج النيئ

عقرب يلدغ الركاب على متن طائرة في كندا

إيران تهدد إسرائيل بضربة عسكرية

مؤسس خليها تصدي: مستمرون لمواجهة الغلاء.. ومدير معرض: المبيعات انخفضت 50%

شاهد.. الداخلية تجري تحليل مخدرات لسائقي الميكروباص والتاكسي والنقل على الطرق

تشكيل بايرن - ليفربول المتوقع.. صلاح وليفاندوفسكي في الهجوم

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

الرحلة الأخيرة لضحايا مهمة العمل.. قصة العلماء المصريين شهداء الطائرة الأثيوبية المنكوبة

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 13-3-2019.. فيديو

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

فيديو

شاهد.. الداخلية تجري تحليل مخدرات لسائقي الميكروباص والتاكسي والنقل على الطرق
الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو
تعرف على أول بطل مصري في لعبة السومو..فيديو
الصحة: اختبارات تخصصية في 31 مجالا للعاملين بالتأمين الصحي.. فيديو
أول تعليق من الكنيسة على إضافة اللغة القبطية لـ محرك بحث جوجل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟