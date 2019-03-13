استبعاد مدير مطار الغردقة الدولي وتكليف نبيل الملاح

كلف الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اللواء نبيل الملاح نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، بإدارة مطار الغردقة الدولي، بدلا من الطيار خالد عبدالسلام مدير المطار الحالي.



قالت مصادر مطلعه، إن الفريق يونس المصري، أقال الطيار خالد عبدالسلام، خلال الساعات الماضية على خلفية الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الطيران مساء الاثنين، لمطار الغردقة واستمرت لمدة نصف ساعة فقط، واكتشف الوزير عدم الانتهاء من تطوير مبنى الركاب رقم 2 منذ نحو ١٥ شهرا.