تركيا تمنع تحليق طائرات بوينج 737 فوق أراضيها



أفادت وكالة "سبوتنك" الإخبارية الروسية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن تركيا قررت منع تحليق طائرات بوينج 737 ماكس، فوق أراضيها، وذلك بعد تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن وفاة 157 شخصا.



وعلقت شركات طيران عديدة حول العالم عمل طائرات بوينج 737 ماكس، كما منعت دول أخرى عبور الطائرات فوق أراضيها، كان آخرها لبنان ومصر والبحرين اليوم الأربعاء.



ولقي 157 شخصا، رعايا 35 دولة من بينهم 3 روس، مصرعهم، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.



وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من النوع المذكور. وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون أر" للخطوط الجوية الإندونيسية يوم 29 أكتوبر الماضي.

