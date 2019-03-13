قافلة شاملة بقرية أم الرضا في دمياط.. وكشف طبي على 1080 حالة

نظمت مديرية الصحة بدمياط، بإشراف الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية أم الرضا التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة المهندس مجدي خاطر.



وشهدت القافلة -بحسب بيان- إقبال المئات من الأهالي من المرضي في مختلف التخصصات الطبية، وتضمنت القافلة كافة التخصصات العلاجية، فضلا عن إجراء التحاليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان وكذلك إعداد التقارير اللازمة للحالات التي تستدعي التحويل إلى المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من قبل أهالي جمصة والقرى والعزب المجاورة لها وتم الكشف على 1080 حالة مرضية في اليوم الاول للقافلة، وجرى تحويل الحالات التي بحاجة إلى إجراء جراحات إلى مستشفيات دمياط لإتمام كافة الفحوصات الطبية واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.