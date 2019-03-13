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تعليم

مسئولة مدارس النيل المصرية تتفقد فرع دمياط الجديدة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:51 م
ياسمين بدوي
تتفقد الآن لدكتورة أماني الفار، نائب رئيس مجلس إدارة مدارس النيل المصرية والمدير التنفيذي لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، مدرسة النيل بدمياط الجديدة، وذلك لمتابعة انتظام سير الدراسة داخل المدرسة.

وتفقدت "الفار" فصول رياض الأطفال وداعبت التلاميذ، واطمأنت على مستوى الإمكانيات المتاحة في الفصول.

جدير بالذكر أن مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، هي المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية الموجودة في المحافظات التالية: دمياط، وأسيوط، والسادات، والأقصر، وأسوان، والشروق، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة (الأندلس – الياسمين).

وتتمثل رؤية مدارس النيل في تقديم نموذج تعليمي جديد متميز عالي الجودة على المستوى القومي والإقليمي، يقوم على المشاركة مع أولياء الأمور والمجتمع في إدارته وتحقيق أهدافه، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.

وتتيح مدارس النيل للطلاب الحصول على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية بالشراكة مع وحدة شهادة النيل، بصندوق تطوير التعليم، وباعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمسمى: Certificate of Nile International Preparatory Education (CNIPE)، والثانية بعد انتهاء التعليم قبل الجامعي في نهاية الصف الثاني عشر والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج بمسمى: Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE).
مسئولة مدارس النيل المصرية تتفقد فرع دمياط الجديدة

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