ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل الزواج رزق مقسوم مكتوب؟ أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:43 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق إلى ما يطعم وما يقضي به المرء حاجته من شهوة البطن والفرج، وهي رزق مقسوم ومكتوب، فقبل أن يتزوج الإنسان كتب له سبحانه وتعالى رزقه.

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال "هل الزواج رزق مقسوم مكتوب؟"، أن الزواج رزق مقسوم ومكتوب، فقبل أن يتزوج الإنسان كتب الله له سبحانه وتعالى أنه سيتزوج فلانا وينجب فلانا، فهذه أرزاق مكتوبة عند الله تعالى، ولا ينبغي للإنسان أن يضطرب إذا تأخر زواجه.

وشدد على أنه لا ينبغي للفتاة التى تأخرت فى الزواج أن تذهب إلى دجال حتى لا يخدعها بأنها مسحورة، فكثير من الأمهات ينزعجن عندما يتأخر زواج بناتهن، فيقرأ الشيخ عليها مما يؤدي إلى تعب نفسيتها ولا يكون هناك توكل على الله سبحانه وتعالى، فحتى لو لم تخرج من المنزل ولو لم يرها أحد فسيأتيها رزقها إلى باب منزلها.

ترشيحاتنا

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

سلطة الطيران تمنع البوينج B737 Max من الأجواء والمطارات المصرية

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

مشاهد تحبس الأنفاس من الفضاء للقمر الصناعي الجديد إيجبت سات.. فيديو

أليسون بيكر يكشف عن أهم لاعب في فريق ليفربول

رسالة دعم مؤثرة من تريزيجيه لـ محمد صلاح: الليلة ستكون الأفضل

الذهب يصعد لأعلى مستوى له في أسبوعين

فريق برازيلي يفاوض بيراميدز لضم كينو.. وخلاف على بنود التعاقد

زيدان يبدأ رحلته الجديدة مع ريال مدريد.. صور

الكاف يقرر الوقوف دقيقة حداد في مباريات دوري أبطال أفريقيا

الصحف العالمية تتغنى بـ رونالدو بعد ريمونتادا يوفنتوس: ملك دوري الأبطال

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

فيديو

خارجية سلوفينيا: مصر من أهم شركاء الاتحاد الأوروبي.. فيديو
وزير خارجية سلوفينيا: مستعدون لتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.. فيديو
شكري: العلاقات بين مصر وسلوفينيا طويلة وممتدة.. فيديو
شكرى: حوارى مع وزير خارجية سلوفينيا اتسم بالشفافية والمصارحة .. فيديو
بث مباشر .. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري ونظيره السلوفيني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟