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تعليم

تعرف على السيرة الذاتية للدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجديد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:13 م
رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
ننشر السيرة الذاتية للدكتور جمال حلمى محمد السعيد رئيس جامعة بنها الجديد فى سطور بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوليه منصب رئيس جامعة بنها والتي جاءت على النحو التالي:

المؤهل الدراسى:
بكالوريوس في الهندسة المدنية – ماجستير في الهندسة المدنية – دكتوراه في الهندسة المدنية – جامعة عين شمس وايه آند أم بالولايات المتحدة الأمريكية و كان يشغل منصب أستاذا بكلية الهندسة بشبرا
النشاط المهني والنقابي:

- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري – وزارة النقل بقرار وزاري في ديسمبر 2015.
- عضو مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار التابعة للهيئة القومية للبريد أغسطس 2014.
- عضو ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين بوزارة الاستثمار من 2007 حتى 2013.

- خبير هندسى للبنك العقارى المصرى العربى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى CIB للخدمات الهندسية الاستشارية والإشراف على التنفيذ والمتابعة الدورية للمشروعات اعتبارا من 2006 حتى تاريخه
- عضو اللجنة الفنية للهيئة العامة للنقل النهرى – وزارة النقل لسنة 2012 ومشروعات التصميم والإشراف على التنفيذ
شارك في أعمال التصميمات الهندسية والاشراف على التنفيذ لأكثر من 45 مشروعا منذ عام 1987 حتى الان بقيمة تجاوزت 2 مليار جنيه وتتنوع حيث المشروعات مابين مبانى سكنية وادارية ومنشات تعليمية وخدمية وموانى وانشاءات بحرية وقرى سياحية ومشروعات بنية أساسية وخدمية.

- عضو جمعية المهندسين المصرية.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الدولية بجمعية المهندسين المدنيين الأمريكية في الفترة من 2001 حتى 2004.
- عضو مجلس كلية الهندسة بشبرا في الفترة من 2013 حتى 20014.
- عضو لجنة انتخابات لجنة الإشراف على انتخابات كلية الهندسة بشبرا – قرار مجلس الكلية
- شارك في العديد من من الدراسات والأبحاث العملية في مجال هندسة الأشغال العامة والموارد والإنشاءات المائية وله أكثر من 60 مؤلف علمي وأبحاث وكتب منشورة في دوريات ودور نشر ومؤتمرات علمية محلية وعالمية بالاضافة على الاشتراك في الاشراف على 40 رسالة ماجستير ودكتوراة بمصر والخارج.

- كما تولى مهام منسق الجامعة مع وزارة المواد المائية والرى لشئون التعاون مع الجامعات اعتبار من يوليو 2014 وعضو لجنة محكمين للجان العلمية لفحص الانتاج العلمى لشغل وظائف الاساتذة والاساتذة المساعدين للاشغال العامة والموارد المائية للدورة الحادى عشر يناير 2013 – ديسمبر 2015.

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