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أخبار العالم

بالأسماء.. البشير يجري تعديلا وزاريا في حكومة السودان

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:08 م
الرئيس السوداني عمر
الرئيس السوداني عمر البشير
أحمد محرم
أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا بتعيين الوزراء الآتية اسماؤهم وزراء اتحاديين وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومى:

د. فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية

الأمير أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء

بروفيسور بركات موسى الحواتى وزر ديوان الحكم الاتحادى

الاستاذ بشارة جمعة ارور وزير الداخلية

د. الدرديرى محمد احمد وزير الخارجية

د. محمد أحمد سالم وزير العدل

الأستاذ مجدى حسن يسن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي

الأستاذ الخير النور المبارك وزير التربية والتعليم

الأستاذ بحر إدريس أبو قردة وزير العمل والاصلاح الادارى وتنمية الموارد البشرية

الأستاذ حسن اسماعيل سيد أحمد وزير الاعلام والاتصالات

الأستاذ رضوان محمد احمد مرجان وزير الزراعة والغابات

الأستاذ حامد ممتاز وزير الصناعه والتجارة

الأستاذ اسحاق آدم بشير وزير النفط والغاز

د. عثمان التوم حمد وزير الرى والموارد المائية والكهرباء

د. محمد ابو فاطمه وزير المعادن

الاستاذ حاتم السر وزير النقل والتنمية العمرانية

الاستاذ ابراهيم يوسف محمد وزير الثروة الحيوانية والسمكية

د. سهير أحمد صلاح وزير التعليم العالى والبحث العلمى

الاستاذ السمؤال خلف الله وزير الثقافة والسياحة والآثار

فريق د. سعاد الكارب وزير الضمان والتنمية الاجتماعية

د. الصادق محجوب الطيب وزير الصحة

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