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محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المركز الإقليمي لذوي الاحتياجات

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:52 م
حنان مجدي، نائب محافظ
حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد
منصور ابوالعلمين
تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، وفقا للمخطط الزمني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم.

وأكدت "حنان"، خلال جولتها، اليوم الأربعاء، ضرورة تناسب كافة المنشآت والأنشطة والخدمات المقدمة بالمركز مع طبيعة مُرتاديه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من الاستفادة منه.

كما وجّهت بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء حمام السباحة الملحق بالمركز، وفقًا لمقترح الإتاحة الذي تم التعاون فيه مع مؤسسة حلم لإعادة تأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة.. هذا وتستهدف المحافظة إنشاء مركز إقليمي لخدمة ذوي الإعاقات المختلفة بتكلفة تقدر بـ 25 مليون جنيه.
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المركز الإقليمي لذوي الاحتياجات
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المركز الإقليمي لذوي الاحتياجات
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المركز الإقليمي لذوي الاحتياجات

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