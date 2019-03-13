نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المركز الإقليمي لذوي الاحتياجات

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، وفقا للمخطط الزمني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم.





وأكدت "حنان"، خلال جولتها، اليوم الأربعاء، ضرورة تناسب كافة المنشآت والأنشطة والخدمات المقدمة بالمركز مع طبيعة مُرتاديه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من الاستفادة منه.



