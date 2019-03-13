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سيارات

مواصفات وسعر شيفروليه ترافرس 2019

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:46 م
شيفروليه ترافرس
شيفروليه ترافرس
قسم السيارات
تتميز شيفروليه ترافرس 2019 بأنها تُصنف فئة سيارة SUV كبيرة الحجم ولكنها أصغر بالتأكيد من شقيقتها شيفروليه تاهو 2019، حيث أن ترافرس سيارة عائلية عملية تتوفر إما مع 7 مقاعد للركاب أو 8 وفقا للطلب.

تتوفر شيفروليه ترافرس بخيار وحيد من المحركات في الأسواق العربية، وهو محرك V6 سعة 3.6 لتر يولد قوة 310 حصان و361 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل مع ناقل حركة جديد أوتوماتيك من 9 سرعات، وتأتي هذه السيارة قياسيا بنظام دفع أمامي للعجلات، وتتوفر بنظام دفع رباعي للعجلات في الفئات العليا.

ويبلغ وزنها حوالي 1.979 كيلو جرام، وتصل من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7.7 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 208 كم/ساعة محددة الكترونيا.

وتستهلك السيارة متوسط 9 لتر من البنزين لقطع مسافة 100 كم، وتأتي مع خزان وقود بحجم 73 لتر، ولكن ما يعيبها أنها غير مزودة بشاشات ترفيه خلفية ولا تمتلك ثلاجة. ويبدأ سعر السيارة من 33 ألف دولار إلى 48 ألف دولار.

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