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محافظات

إعادة فتح ميناء نويبع البحرى

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:54 م
ميناء نويبع
ميناء نويبع
حسن غنيمة
اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية مع استمرار غلق موانى السويس والزيتيات.

ويتابع مديرى الموانى مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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