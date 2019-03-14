ليفربول يطيح بـ البايرن خارج دوري الأبطال بثلاثية ماني وفان ديك.. فيديو

أطاح ليفربول بمنافسه بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب آليانز أرينا وتأهل للدور الـ8.





وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 26 عن طريق ماني عقب استغلاله خطأ من نوير ويراوغه ويسددها لتسكن الشباك .





وأدرك بايرن ميونخ هدف التعادل فى الدقيقة 39 عن طريق ماتيو مدافع ليفربول بالخطأ فى مرماه .





ونجح فان ديك من أحراز الهدف الثاني لليفربول فى الدقيقة 69 من رأسية قوية عقب تنفيذ ركنية فتسكن شباك نوير علي الفور .





وجاء هدف ليفربول الثالث فى الدقيقة 84 عن طريق ماني عقب تلقيه عرضية رائعة من محمد صلاح ليقفز علي أثرها ويسددها رأسية لتسكن الشباك.





الشوط الاول :





استحوذ فريق بايرن علي وسط الملعب بالضغط المتواصل والمحافظة علي الكرة عن طريق التمريرات .





واعتمد بايرن علي الهجوم من ناحية اليمني بقيادة ريباري الذي يثير القلق فى دفاعات ليفربول .





وباغت ألكانتار مرمي ليفربول بتسديدة صاروخية لتتعالي القائم بسنتيمترات .





وسقط ليفاندوسكي داخل منطقة الجزاء عقب تدخل مع مدافع ليفربول والحكم لم يحتسب شيء .





وتلقي فيرمينيو تمريرة رائعة من محمد صلاح فيسددها علي الفور لتمر بجوار القائم .





وأنقذ نوير مرماه من هدف لليفربول عن طريق روبرتسون الذي تلقى تمريرة رائعة من ماني لكن نوير تصدى ببراعة ويخرجها إلى ركنية.





الشوط الثاني:





وتمكن فريق ليفربول من الاستحواذ علي وسط الملعب من بايرن بالضغط المتواصل والمحافظة علي الكرة عن طريق التمريرات عكس الشوط الاول .





وبدأ ليفربول الاعتماد على الهجمة المرتدة خاصة عن طريق ساديو ماني ومحمد صلاح.





وسدد محمد صلاح كرة صاروخية ولكن نوير يتصدى لها ببراعة وينقذ مرماه من هدف لليفربول فى الدقيقة 50 .



