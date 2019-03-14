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أعراض تدل على نقص الهيموجلوبين في الدم

الخميس 14/مارس/2019 - 10:12 ص
الهيموجلوبين فى الدم
الهيموجلوبين فى الدم
هاجر هانئ
قال الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، إن نقص الهيموجلوبين من الأمراض الأكثر شيوعا، وقد يصاب بها الجميع بصرف النظر عن العمر أو الجنس، ولكن تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بانخفاض الهيموجلوبين نتيجة فقدان الدم في الدورة الشهرية أو خلال فترة الحمل نتيجة التغيرات التي تحدث في الدم.

وكشف "النادي"، عن أبرز الأعراض التي تدل على الإصابة بنقص الهيموجلوبين في الدم، وتتمثل في:

- التهاب الأغشية المخاطية والتقرحات.
- اضطراب حاسة الشم والتذوق.
- التعب السريع.
- اضطراب الانتباه وضعف التركيز.
- تكرر الصداع.
- الخفقان.
- النعاس والشعور بضعف عام.
- جفاف وتقشر الجلد.
- بعض الحالات تصاب بالغيبوبة.
- انخفاض مستوى ضغط الدم.

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