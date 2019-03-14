ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل عشرات المسلحين من طالبان في عمليات متفرقة بأفغانستان

الخميس 14/مارس/2019 - 09:58 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
قالت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الخميس، إن عشرات المسلحين من حركة طالبان من بينهم ثلاثة قادة قتلوا خلال عمليات وغارات جوية شنتها القوات الخاصة الأفغانية مؤخرا.

وأضافت المصادر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن القوات الخاصة شنت غارة على منطقة في إقليم كابيسا شرق البلاد؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة قادة من طالبان.

وذكرت أن سبعة مسلحين قتلوا من الحركة إثر غارة جوية استهدفت منطقة "تشيمتال" في إقليم بلخ شمال البلاد.

كما شنت القوات الخاصة الأفغانية، غارات متفرقة في إقليم "أوروزجان" جنوب أفغانستان؛ مما أسفر عن مقتل 15 مسلحًا وتدمير 50 كيلوجرامًا من المتفجرات محلية الصنع ومخبأ صغير للأسلحة.

وفي غارة، استهدفت إقليم هلمند جنوب البلاد، قُتِلَ 11 مسلحا من طالبان، كما تم تدمير مخبأ آخر للأسلحة ومتفجرات، وقُتِلَ 15 مسلحًا من الحركة في غارات جوية استهدفت منطقتين أخريين في الإقليم ذاته.

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 14-3-2019

من سفاح السويس لـ سرقة سيدة بمسجد.. السوشيال ميديا كلمة السر في حل لغز القضايا

الرئيس السيسي يوافق على قرض بـ 200 مليون دولار لاستخدامات الطاقة

القطب الشمالي يهدد مصير البشرية

فيسبوك يكشف حقيقة أسوأ عطل تقني في تاريخه

تسريبات تفضح عنصرية مذيع أمريكي.. يبرر الغزو بإهانة العراقيين.. فيديو

تصادم سيارتين في المهندسين يبطئ الحركة المرورية ..صور

العراق يحكم بالإعدام على خاطفي السفير المصري في بغداد

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على تلك المناطق.. فيديو

شاهد| قتلى ومصابون بعد انهيار مدرسة بها 100 طفل في نيجيريا

فان دايك: نجحنا في إيقاف البايرن.. والتأهل أهم من أي إنجاز شخصي

سقوط طائرة عسكرية في الجزائر ومقتل قائدها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا.. يوثق رحلة إبراهيم حمودة أول مطرب يشارك أم كلثوم في دويتو

شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة

من المعابد إلى المساجد.. الأقصر تاريخ مزدهر في العصور الإسلامية.. صور

سقوط أمطار غزيرة في البحيرة ورفع حالة الطوارئ .. صور

حديقة حيوان المنصورة.. متنفس جديد للأهالي في أكتوبر 2019 ..صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
فيديوجراف| العالم يرفض استمرار كابوس بوينج ماكس 737
الري: تعزيز القدرات البشرية الأفريقية القائمة على إدارة المياه.. فيديو
بدء مبادرة نور حياة في بني سويف.. فيديو
الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على تلك المناطق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟