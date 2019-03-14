مقتل عشرات المسلحين من طالبان في عمليات متفرقة بأفغانستان

قالت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الخميس، إن عشرات المسلحين من حركة طالبان من بينهم ثلاثة قادة قتلوا خلال عمليات وغارات جوية شنتها القوات الخاصة الأفغانية مؤخرا.



وأضافت المصادر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن القوات الخاصة شنت غارة على منطقة في إقليم كابيسا شرق البلاد؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة قادة من طالبان.



وذكرت أن سبعة مسلحين قتلوا من الحركة إثر غارة جوية استهدفت منطقة "تشيمتال" في إقليم بلخ شمال البلاد.



كما شنت القوات الخاصة الأفغانية، غارات متفرقة في إقليم "أوروزجان" جنوب أفغانستان؛ مما أسفر عن مقتل 15 مسلحًا وتدمير 50 كيلوجرامًا من المتفجرات محلية الصنع ومخبأ صغير للأسلحة.



وفي غارة، استهدفت إقليم هلمند جنوب البلاد، قُتِلَ 11 مسلحا من طالبان، كما تم تدمير مخبأ آخر للأسلحة ومتفجرات، وقُتِلَ 15 مسلحًا من الحركة في غارات جوية استهدفت منطقتين أخريين في الإقليم ذاته.