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أخبار البلد

وزير الطيران يتابع استعدادات مطار أسوان قبل الملتقى العربي الأفريقي

الخميس 14/مارس/2019 - 11:38 ص
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري - وزير الطيران
نورهان خفاجي
تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني صباح اليوم الخميس، مطار أسوان الدولى قبل وصول الأفواج المشاركة فى الملتقى العربى الإفريقى لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات الأوضاع الأمنية داخل المطار والتعرف علي الخطط والبرامج الأمنية المتبعة داخل صالات السفر والوصول ومتابعة أعمال التطوير التي أمر بها الفريق خلال آخر زيارة له بالمطار. 

وتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربى الأفريقى من أسوان بعد غد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التى تهم الشباب العربى والأفريقى، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019.

وتتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار فى حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب فى العالم العربى والقارة السمراء.

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