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فن

ويل سميث يحتفل بعودة انستجرام بعد تعرضه لعطل..فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 11:36 ص
ويل سميث
ويل سميث
شروق ابراهيم
احتفى النجم العالمي ويل سميث، بعودة تشغيل تطبيق انستجرام بعد تعرضه لعطل على جميع أنحاء العالم، على مدار الساعات الماضية.

ونشر سميث فيديو له عبر حسابه الشخصي بـ انستجرام وهو يرقص احتفالا بعودة موقع الصور الشهير على انغام اغنية Thotiana، وعلق قائلا: "انستجرام عاد".

ومن جهة أخرى، ينتظر ويل سميث عرض فيلمه الجديد علاء الدين من انتاج شركة ديزني والذي يقدم خلاله دور الجني الأزرق وهو أول فيلم واقعي حي لسلسلة افلام علاء الدين التي قدمت على طريقة الأفلام المتحركة.
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