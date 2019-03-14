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رياضة

وزير الرياضة يستجيب لطلب البطلة نعمة سعيد بتطوير صالة رفع أثقال في الإسماعيلية

الخميس 14/مارس/2019 - 01:09 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أ ش أ
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب بطلة مصر نعمة سعيد الفائزة بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم للشباب في رفع الأثقال، والمتمثل في رفع كفاءة صالة رفع الأثقال بمركز شباب "المحسمة" بالإسماعيلية، الذى خرجت منه اللاعبة.

ووجه الوزير بسرعة تزويد المركز بأحدث الأجهزة خلال الأسبوع القادم لاسيما وأن المركز يقدم للمجتمع أبطالًا في رفع الأثقال.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بإنجاز البطلة المصرية في بطولة العالم للشباب في رفع الأثقال المقامة في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 8 حتي 15 مارس الجاري.

وقدم الوزير التهنئة للاعبة ولرئيس الاتحاد المصري محمود محجوب ومجلس ادارته على أدائها المميز، وقدرتها على تحقيق المراكز الأولى في مختلف البطولات التي تشارك بها.

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