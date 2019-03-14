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محافظات

محافظ سوهاج يشارك في ندوة تثقيفية لقومي المرأة والرقابة الإدارية

الخميس 14/مارس/2019 - 01:04 م
المحافظ يشارك في
المحافظ يشارك في ندوة المجلس القومي للمرأة بسوهاج
خالد رياض
شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، في الندوة التثقيفية للمجلس القومي للمرأة، والمعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، ضمن احتفالية المرأة المصرية في 100 عام، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وذلك بديوان عام المحافظة.

وثمن "الأنصاري" إهتمام القيادة السياسية بالمرأة، حيث أنه للمرة الأولى منذ سنوات عديدة تتولى 8 وزيرات منصب قيادة الوزارات في الحكومة المصرية، لافتًا الى أن المرأة المصرية تثبت تواجدها بقوة، ومشيرًا إلى أنه وجد في القيادات النسائية الدقة، والتركيز، والتفاني، والأمانة فى العمل، فضلًا عن دورهن الأكبر فى بناء أجيال المستقبل .

وأعرب المحافظ عن شكره للمجلس القومي للمرأة والدكتورة سحر وهبى مقررة المجلس بسوهاج على الجهود المبذولة بالتعاون مع أجهزة المحافظة، والمشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع، لافتًا إلى أن المرأة شريك أساسي وفعال في مختلف القضايا المجتمعية.

وتناولت الندوة حوار مجتمعي حول دور المرأة في حل المشكلات المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث أشار خلاله محافظ سوهاج إلى حرصه على وجود آلية قوية لرصد شكاوى المواطنين، وعلى أثره أصدر قراره لرؤساء المدن والمراكز والاحياء، بإستقبال المواطنين يوميا لمدة ساعتين لتلقى شكاواهم وفحصها ،ووضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى لقائه اليومي مع المواطنين بمكتبه لتلبية مطالبهم.

من جانبها قدمت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، الشكر والتقدير لمحافظ سوهاج على دعمه ورعايته لأنشطة المجلس، معربة عن شكرها لمشاركة هيئة الرقابة الإدارية لأول مرة بالإحتفالية المئوية للمرأة المصرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى دور المرأة البارز في إطار المنظومة الأمنية والأمن القومي .

كما تمت مناقشة الحضور فى بعض مشكلات المواطنين، والقضايا التى تخص الفساد بالمنظومة الإدارية وكيفية التصدي لها، ومشكلات الإستثمار، والمشروعات الإنتاجية .

حضر الاحتفالية اللواء يسري خضر سكرتير عام المحافظة، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، ولفيف من وكلاء الوزارات، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وممثلي وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام المحافظة.

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