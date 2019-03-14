أهلي ٩٩ يفوز على بتروجيت برباعية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٩» على ضيفه بتروجت، بنتيجة ٤ – صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ٢٦ من بطولة الجمهورية.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: رمضان أبو حطب.



الدفاع: عبد الرحمن سنجاب – عبد الرحمن اشرف “مانو” – عادل زينهم “دودو” – محمد شكري.



الوسط: أحمد السيد – السيد محمود – صالح نصر – زياد طارق- وليد عطية .



الهجوم: فهد جمعة.



وتعرض عادل زينهم للإصابة خلال الشوط الأول ليخرج من الملعب ويشارك علاء الشربيني بدلًا منه، وفى الشوط الثاني شارك إبراهيم السيد بدلًا من السيد محمود، وضياء وحيد بدلًا من وليد عطية الذي تعرض للإصابة أيضًا.



وجاءت رباعية الأهلي عن طريق زياد طارق في الدقيقة الخامسة، وصالح نصر (هدفان) في الدقيقتين ٣٩ و ٨٢، وفهد جمعة في الدقيقة ٨٧ من عمر المباراة.



صالح نصر رفع رصيده إلى ٢٨ هدفًا ليواصل الانفراد بصدارة ترتيب الهدافين، كما أنه كاد يصل للهدف رقم ٣٠ ، لولا ان الحكم ألغى له هدفين في مباراة اليوم بداعي التسلل.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٥٤ نقطة، بفارق ٦ نقاط عن الإسماعيلي، الذي رفع رصيده إلى ٦٠ نقطة، بعد الفوز على المقاولون العرب ١ – صفر، وفاز الأهلي هذا الموسم في ١٦ مباراة وتعادل في ٦، وخسر في ٤ مباريات، مسجلًا ٥٥ هدفًا، بينما تلقت شباكه ٢٧ هدفًا.



ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي العلاج الطبيعي.



