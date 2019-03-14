الخير قادم.. 9 حقول غاز تضع مصر على طاولة كبار منتجي النفط

دخلت مصر دائرة كبار الدول المنتجة للغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق، الذي غير خارطة إنتاج الغاز في المنطقة بعد اكتشاف الاحتياطات الهائلة بالحقل.



ويرصد صدى البلد، عدد حقول الغاز التي تم اكتشافها داخل الحدود المصرية منذ عام 2015، وحتى أحدث الاكتشافات الأخيرة حقل نور في منطقة البحر المتوسط في 2018.



أعلنت شركة "إيني"، في يناير 2015، اكتشاف الحقل في قطاع غرب مليحة العميق بمنطقة تنمية مليحة بالصحراء الغربية.



وفي ديسمبر 2017، بدأ التشغيل التجريبي للمشروع بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب يوميا، ويصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا قبل منتصف 2018، ويرتفع إلى 1.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية 2018، وباستكمال مراحل التنمية المشروع سيرتفع الإنتاج ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية 2019.



1- حقل ملك

اكتشفت الحقل شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، في فبراير 2015، بجنوب مصر بمنطقة امتياز غرب عش الملاحة.



وقالت وزارة البترول، في بيان سابق لها إن الحقل ينتج 430 برميلا يوميا من النفط الخام الخفيف عالي الجودة، باحتياطات تقدر بحوالي 9.6 مليون برميل، وأضافت أنها تخطط لزيادة معدلات الإنتاج من خلال حفر 7 آبار جديدة.



2- حقل آتول

أعلنت شركة "بي بي" البريطانية عن اكتشاف حقل الغاز بالبئر المسمى "آتول1" في منطقة شمال دمياط البحرية في شرق الدلتا النيل بالبحر المتوسط، في مارس 2015.



ينتج الحقل ما يصل إلى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، و10 آلاف برميل يوميا من المكثفات، ويقدر احتياطي الغاز به 1.5 تريليون قدم مكعب، و31 مليون برميل من المكثفات.



3- حقل نورس

أعلنت شركة "إيني" البريطانية، في يوليو 2015، عن كشف غاز في قطاع نورس بمنطقة امتياز أبوماضي الغربية بدلتا النيل.



ويعد الحقل أكبر الحقول المصرية المنتجة للغاز؛ ويصل عدد الآبار بالحقل إلى 14 بئر بمعدل إنتاج يساوي حوالي 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وحوالي 8500 برميل مكثفات يوميا و115 طن بوتاجاز يوميا.



4- القطامية الضحلة:

يقع كشف القطامية الضحلة على بعد 60 كم شمال مدينة دمياط، فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية بمنطقة شرق دلتا النيل، وتم حفر البئر الاستكشافية "القطامية الضحلة-1" حتى عمق إجمالى بلغ 1961 في مياه عمقها 108 أمتار تقريبا، ليكشف عن وجود طبقة حاملة للغاز سمكها 37 مترًا فى صخور رملية عالية الجودة فى تكوين البليوسين.



5- حقل التمساح:

يقع حقل التمساح على بعد 56 كم من مدينة بورسعيد، وتشغله شركة بترول بلاعيم.



6- بئر سلامات:

تم اكتشاف بئر "سلامات" عام 2013 من قبل شركة "بى بى البريطانية"، ويقع في شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط، باحتياطي يقدر بنحو 1637 مليار قدم مكعب.



7- حقل بلطيم جنوب غرب:

يقع فى البحر المتوسط على مسافة 12 كيلو مترًا من الشاطئ فى الجهة المقابلة لحقول أبو ماضى، تم اكتشافه عام 2016، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج منتصف العام، لتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 500 مليون قدم قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى قبل نهاية العام.



بدأ الإنتاج من المرحلة الأولى مشروع تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط المرحلة (9-أ) فى 6 أبريل 2015 بمعدل إنتاج 400 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى و2500 برميل يوميًا من المتكثفات باستثمارات 1.6 مليار دولار التابع لشركة البرلس للغاز.



8- حقول شمال الإسكندرية:

أعلنت شركة بريتش بتروليوم "بي بي" عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من المرحلة الثانية من مشروع دلتا النيل الغربي شمال الاسكندرية، خلال الشهر الماضي.



وبحسب الشركة، فإن حقلي جيزة وفيوم قد تم بدء إنتاج الغاز منهم، حيث يضم الحقلين 8 آبار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية حاليا نحو 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ومن المتوقع أن يصل إلى معدل أقصى يبلغ حوالي 700 مليون قدم مكعب.



ويشمل مشروع دلتا النيل الغربي مجموعه خمسة حقول غاز عبر مجمعات الامتياز البحرية في شمال الإسكندرية وغرب البحر الأبيض المتوسط، وقد بدأت المرحلة الأولى من المشروع خلال عام ٢٠١٧، من خلال حقلي تورس و ليبرا.



9 - حقل نور:

أحدث اكتشافات حقول الغاز في مصر، وصفته وزارة البترول بـ"الواعد"، واكتشف في منطقة البحر المتوسط في 2018، ويحتوي الحقل على احتياطيات من الغاز لم يتم التأكد منها بشكل رسمي حتى الآن.