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فن

إذاعة حفل Red Hot Chili Peppers بسفح الهرم على الهواء عبر الإنترنت غدا

الخميس 14/مارس/2019 - 08:51 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يقدم فريق Red Hot Chili Peppers حفل كبير مساء غدا الجمعة بسفح الأهرامات ويتم بثها على شبكة الإنترنت على الهواء مباشرة.

وسوف يهدي هذا العرض للعازف اليوناني الراحل، ياني، إضافة إلى المغنية كيلي مينوج والمغني ستينج، تكريما لحفلاتهما التي أقيمت في هذا المكان.

"Red Hot Chili Peppers" هى فرقة روك أمريكية تأسست فى لوس انجلوس عام 1983، ومن أبرز أغنيات " Red Hot Chili Peppers " التى حققت نجاحا كبيرا كل من "Californication" و"By The Way" و"Scar Tissue"، وغيرها.

وتنثر الفرقة العالمية Red Hot Chili Peppers وبحسب الترجمة الحرفية للاسم "رذاذ فلفلفها الأحمر الحار" لأول مرة فى الأجواء المصرية، فرقة الروك الحائزة على 6 جوائز جرامى وباعت أكثر من 80 مليون نسخة من ألبوماتها حول العالم.

ومن أشهر ألبوماتها "كاليفورنيكايشن" الذى تخطت مبيعاته وحده 15 مليون نسخة منذ 12 سنة، وأطلت منذ سنتين بألبومها الأخير الحادى عشر "ذا جيتواى".


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