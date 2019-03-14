رئيس مصلحة الجمارك يتفقد المركز اللوجيستي بقرية البضائع بمطار القاهرة



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه سوف يتم من خلال المركز تقديم الخدمات للمتعاملين بالبدء في إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد بما في ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك .



وأضاف أن المركز يبدأ بتقديم الخدمة لمدة أسبوع لعملاء شركة "ميناء القاهرة للشحن الجوي" تليها شركة "مصر للطيران" وشركة "إير فرانس".



وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها مصلحة الجمارك لدعم التجارة الإلكترونية بمصر والحرص والسعي المستمر لتنظيم وتيسير وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تطبيق منظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية .

قام كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك مساء اليوم بجولة لتفقد الاستعدادات النهائية لبدء العمل بالمركز اللوجيستي المطور بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه بعد غد السبت .