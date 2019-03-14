ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

رئيس مصلحة الجمارك يتفقد المركز اللوجيستي بقرية البضائع بمطار القاهرة

الخميس 14/مارس/2019 - 11:52 م
كمال نجم
كمال نجم
أ ش أ
قام كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك مساء اليوم بجولة لتفقد الاستعدادات النهائية لبدء العمل بالمركز اللوجيستي المطور بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه بعد غد السبت .

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه سوف يتم من خلال المركز تقديم الخدمات للمتعاملين بالبدء في إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد بما في ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك .

وأضاف أن المركز يبدأ بتقديم الخدمة لمدة أسبوع لعملاء شركة "ميناء القاهرة للشحن الجوي" تليها شركة "مصر للطيران" وشركة "إير فرانس".

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها مصلحة الجمارك لدعم التجارة الإلكترونية بمصر والحرص والسعي المستمر لتنظيم وتيسير وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تطبيق منظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية .

ترشيحاتنا

استدرجا صديقتهما لممارسة الجنس.. أناكوندا والعسكرى قتلا فرح صعقا بالكهرباء ووضعا جثتها في جوال

مشاهد مرعبة لقتل الأطفال.. سلك كهرباء وبرميل وحقن بالكلور في العين أدوات التعذيب +18

لهذا السبب.. تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية.. فيديو

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة نهش جسد طفلة بالرحاب

نتنياهو يدعو إلى اجتماع أمني طارئ بعد إطلاق صاروخين على تل أبيب

إياد نصار يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية وعلاقته بـ إنجي المقدم

الغرفة التجارية تزف بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان.. فيديو

احذر.. هاتفك الآيفون يراقب تحركاتك

حبست حفيدها عاريًا أسبوعًا حتى الموت.. توقف صوت صراخه كشف الجريمة.. صور

الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن ضم سنة الامتياز

ترامب يتهكم على رئيسة وزراء بريطانيا: بلادها تتمزق

الصحة تحذر من تشغيلة دواء لعلاج الهيموفيليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كبار مسئولي الدولة في عزاء والدة وزير الصحة الأسبق عادل عدوي..صور

متابعة تطوير استاد القاهرة استعدادا لاستضافة أمم أفريقيا.. صور

محافظ الوادي الجديد: تخصيص مناطق للاستثمار في زراعة النخيل.. صور

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يحضران العرض الخاص لفيلمهما Pain & Glory .. صور

شاهد.. 30 صورة من زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

فيديو

إياد نصار يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية وعلاقته بـ إنجي المقدم
إياد نصار يكشف عن دوره في فيلم أمريكي
فيديوجراف | رئيس الوزراء في جولة بمصانع سيراميكا كليوباترا برفقة أبو العينين
إنجي المقدم: كان نفسي أكون مرشدة سياحية وفشلت.. وهذا سبب دخولي الفن
إياد نصار: بدأت التمثيل بتجسيد شخصية فأر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟