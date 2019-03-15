ماذا يحدث إذا تناولت الكركم على الحليب يوميا

يعتاد البعض علي تناول الكركم على الحليب صباحا، في حين يجهل الكثير فوائد هذه العادة وعرضت خبيرة التغذية سندس علي فوائد تناول حليب بالكركم يوميا :



1.مسكن ومضاد للالتهابات

حليب الكركم مليء بالخواص المسكنة والمضادة للالتهابات، ويستخدم بشكل واسع لعلاج اﻷلم والورم والصداع، كما انه مطهر طبيعي ومعقم للجروح، ويوقف نزيف الدم.



2.يعالج السعال والزكام

يُعرف الكركم بخواصه المضادة للحيوية وللبكتريا، وهو يسكّن ويريح ألم الحنجرة، الزكام والسعال، وهو من أفضل العلاجات لذلك.



3.الروماتيزم

إن تناول حليب الكركم مرتين يوميًا، يسهل الاستيقاظ الصباحي، يعالج الروماتيزم، والورم في المفاصل، ويخفف الألم.



4.العناية بالجلد

إن شرب حليب الكركم في الصباح وقبل الذهاب إلى النوم، ينقي الدم ويساعد في إشراق البشرة. وإن وضع الكركم على الوجه يحافظ على نعومته، ويخفف الاحمرار، والبقع.



5.يعالج السرطان

يحمي حليب الكركم من سرطان الصدر، والقولون، الجلد، الرئة، البروستات بسبب خواصه المضادة للالتهابات.



6.مشاكل جهاز التنفس

يستخدم حليب الكركم بشكل واسع في علاج المشاكل المتعلقة بالجهاز التنفسي ويعود ذلك لخواصه المضادة للبكتيريا.



7.صحة العظام

يعد الكركم مصدرا جيدا للكالسيوم، لذلك فهو يقوي العظام ويزودها بالكالسيوم الكافي، وهو ممتاز للحفاظ عليها قوية وصحية.



8.ينقي الدم

أن حليب الكركم فعال وممتاز كعلاج منزلي لتنقية الدم ويساعد في تحسين الدورة الدموية.



جدير بالذكر أن الكركم هو العصفر ذو اللون الأصفر يوضع مع البهارات مع الأرز.