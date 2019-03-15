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أخبار البلد

سفارة مصر بنيوزيلاندا تدعو أبناء الجالية لتوخي الحذر بعد الهجوم على مسجدين

الجمعة 15/مارس/2019 - 09:58 ص
جانب من الحادث
جانب من الحادث
أ ش أ
دعت سفارة مصر بنيوزيلاندا أبناء الجالية فى محتلف المدن النيوزيلاندية الى توخى الحذر والابتعاد عن المناطق المزدحمة وذلك على خلفية الهجوم المسلح على مسجدين في كرابىيست شيريش والذى أسفرعن وقوع عشرات الضحايا.

ونعت السفارة المصرية اليوم الجمعة ضحايا الإرهاب الغاشم الذي وقع في كرابىيست شيريش.مؤكدة أنها علي اتصال متواصل مع الأمن النيوزيلاندي ووزارة الخارجية النيوزيلاندية لموافاتها بأسماء وجنسيات الضحايا، ولتعزيز الأمن فى أماكن تجمع الجالية المصرية.

وأهابت السفارة بالمواطنين المصريين في نيوزيلاندا بالالتزام بعدم التواجد في أماكن تجمع تضم المهاجرين، وابلاغ السفارة علي الخط الساخن لها علي مدار الـ ٢٤ ساعة على رقم 04 472 4900 بأي حدث يستوجب الابلاغ.

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