سعفان يهنئ محافظ بني سويف بالعيد القومي: يوم خالد في تاريخ مصر

هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، وشعبها بمناسبة العيد الوطني للمحافظة، الذي يوافق اليوم الجمعة 15 مارس من كل عام.



وقال "سعفان" في برقية تهنئة للمحافظ إن هذا اليوم يوافق يوما من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامة وشعب بني سويف خاصة ، في ذكرى تضامن شعب بني سويف مع ثورة 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول ، ضد الاحتلال الإنجليزي.



وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم والرقي بوطننا العزيز.

