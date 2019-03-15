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ثقافة

ليلة مصرية على مسرح قصر ثقافة بور سعيد

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:33 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة على  مسرح قصر ثقافة بورسعيد ليلة من أجمل ليالي بورسعيد الغنائية و أوبريت يتحاكي بفحواه "الله على مصر وحلاوتها ساكنة فى القلب محبتها بلد النيل والنسمة الصافية والأهرام والشمس الدافية لو زرتها مش هتفوتها الله على مصر وحلاوتها "، تحت شعار مصر لجميع المصريين مسلمين وأقباط.

قدمت الليلة فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية الأوبريت الاستعراضى " ليلة مصرية" كلمات وألحان الفنان الراحل حسن صالح، وتصميم وإخراج الفنان محمد صالح، وقدمت الفرقة من خلاله باقة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية التى تمثل جميع الموروثات الشعبية التى تمتاز بها أقاليم مصر المختلفة تخللها رقصات شعبية، بدأت الفرقة بالصعيدى، أعقبها النوبى، تلاه السيناوى، الفلاحى.

واختتمت الفرقة التابلوهات باستعراض التنورة المصرية وكوكتيل رقصات بورسعيدية تعبر عن البمبوطية، وبعض الحرف البيئية الأخري التى تشتهر بها بورسعيد وسط حضور جماهيري كبير .

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