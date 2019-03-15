ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:25 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم - محمد بدران/ هدير عبده
وصلت منذ قليل مسيرة "دار التحرير للطبع والنشر" يتقدمها الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر ، والكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والكاتب الصحفي عبد النبي الشحات رئيس تحرير بوابة الجمهورية، وعدد كبير من القيادات الصحفية بالمؤسسة.

وقامت المؤسسة بتوفير سيارات بخطوط سير على جميع الخطوط في القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" لتوصيل الزملاء من جميع الإصدارات التابعة للمؤسسة من منازلهم وحتى مكان التجمع في المؤسسة، لتحفيزهم على المشاركة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي تجري اليوم.

يأتي هذا في ضوء المبادرة الوطنية التي أطلقها الكاتبان الصحفيان عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية وخالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء تحت شعار "الخروج الكبير" لحث الزملاء على المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات من أجل الحشد والظهور بشكل مشرف يليق بتاريخ المؤسسة العريقة.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين في العاشرة صباحا، باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و٦ أعضاء.

ويبدأ التصويت لاختيار النقيب وأعضاء المجلس من الثانية والنصف ظهرا حتى السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة.

وبحسب ما حددت اللجنة، فإن التصويت فى الانتخابات يتم فى ورقتين لكتابة أسماء المرشحين؛ واحدة خاصة بالنقيب والثانية بأعضاء المجلس ، على أن يجوز اختيار الأعضاء من فوق أو تحت السن دون التقيد بعدد معين. 

كما أشارت اللجنة المشرفة إلى أن ورقة التصويت تكون باطلة حال اختيار خمسة فقط، أو زيادة العدد عن 6، أو وجود شطب فى الورقة.
مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور
مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور
مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور

ترشيحاتنا

انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور

الدولار يتجه إلى أكبر هبوط في 3 أشهر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مارس 2019

وزير النقل يتفقد محطة سكك حديد طنطا.. ويشدد على الانضباط بالعمل

كيف تعالج نفسك من إدمان الموبايل

أب وابنته في أفضل مشهد على الإطلاق بوسائل التواصل.. فيديو

شاهد .. بث مباشر من خطبة الجمعة بمسجد الفتاح العليم

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار

وزيرة الهجرة تتواصل مع السفير المصري بنيوزيلندا للاطمئنان على الجالية

4 أمور تطرد وساوس الشيطان من الذهن.. تعرف عليها

اتحاد الكرة يتجاهل لاعبا مصريا شهيرا في منتخب فرنسا

مرصد الإفتاء يدعو إلى اعتبار الإسلاموفوبيا إرهابا عابرا للحدود

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور

مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. صينية ريش بالخضار ومحشى بطاطس.. الحلو: بارفيه الفراولة

الرئاسة: 20 ألف فدان بتوشكى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ومجتمعات جديدة موازية لوادى النيل .. صور

عاش هنا يوثق صعود ابن الأكراد حتى أصبح أميرا للشعراء وكواليس علاقته الخاصة بالخديوي توفيق وعباس حلمي ونفيه على يد الإنجليز

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس غدًا وتناشد المواطنين بالتزام منازلهم .. فيديو
باحث: خنجر توت عنخ آمون مصنوع من أحجار فضائية.. فيديو
حادث نيوزيلندا الإرهابي.. اللحظات الأولى بعد حادث تفجير المسجدين
حادث نيوزيلندا الإرهابي.. الخارجية تطالب بتكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب
مدحت صالح يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته.. ويرد على سؤال إيه بيعجبك في الست

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟