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فن

هانى رمزى: رحم الله شهداء مسجد نيوزيلاندا والعمل إرهابى خسيس

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:55 م
صدى البلد
سمر سعد
علق الفنان هانى رمزى على حادث مسجد نيوزيلندا الإرهابي .وكتب على صفحته على الفيس بوك :" رحم الله شهداء مسجد نيوزيلندا إنه عمل إرهابى خسيس لناس أبرياء تصلى لربها _يارب أرحمنا برحمتك.

وشهدت كرايست تشيرش بنيوزيلاندا هجوم إطلاق نار من جانب الإرهابى "برينتون تارانت" على مسجدين مختلفين الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع "خلال صلاة الجمعة"، و خلف مقتل "العديد" من الأشخاص، دون أن تحدد عددهم، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل 27 شخضا.

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