مصر للطيران الناقل الرسمي لوفود ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان

تشارك الشركة الوطنية مصر للطيران، كناقل رسمي لوفود ملتقى الشباب المقرر انعقاده غدًا والذي تستضيفه مدينة اسوان "عاصمة الشباب الأفريقي" خلال الفترة من 16 وحتي 18 مارس الجاري، وذلك في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني برئاسة الفريق يونس المصري بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لوفود ملتقي الشباب العربي الأفريقي.



وأكدت مصر للطيران، أن الشركة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات اللازمة وكل ما لديها من امكانات في سبيل انجاح هذا الملتقي وخروجه بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وإمكانيات الشركة الوطنية مصر للطيران، سواء من خلال تكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لاستقبال الوفود المختلفة وضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الهام أو بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنظيم الحدث.



ومن المقرر ان تواصل الشركة زيادة رحلاتها المنتظمة والاضافية الي مدينة اسوان خلال فترة المؤتمر حيث سيتم تسيير عدد ٢٧ رحلة منتظمة واضافية من ١٥ وحتى ١٧ مارس لنقل الوفود المشاركة في ملتقي الشباب، وقد قامت الشركة بوضع شعار الملتقي علي الـ Head rest للمقاعد وعلى غلاف مجلة حورس التى توزع على متن طائراتها على جميع الرحلات الدولية و الداخلية للترويج للحدث ، وذلك فى إطار الدور الوطنى الذى تقوم به الشركة والترحيب بضيوف مصر بالصورة التى تليق باسم ومكانة الشركة الوطنية.