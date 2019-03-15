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أخبار العالم

بابا الفاتيكان يتضامن مع مسلمي نيوزيلندا بعد حادث المسجدين الإرهابي

الجمعة 15/مارس/2019 - 03:00 م
البابا فرانسيس بابا
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أعرب عن تضامنه مع الشعب النيوزيلندي وخاصة الجالية المسلمة، في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا اليوم الجمعة أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وقتل مسلح واحد على الأقل 49 شخصا وأصاب 48 آخرين بجروح خطيرة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة فيما وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بأنه عمل إرهابي.

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