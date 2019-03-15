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رياضة

رسميًا.. يويفا يختار هدف ماني في بايرن ميونخ الأفضل بالأسبوع

الجمعة 15/مارس/2019 - 05:47 م
ماني
ماني
القسم الرياضي
اختار الإتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا" هدف السنغالي سايدو ماني جناح نادي ليفربول في شباك بايرن ميونخ الألماني ، كهدف الأسبوع في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن اليويفا على موقعه الرسمي اختيار هدف ماني الأول في شباك البايرن كهدف الأسبوع متفوقًا على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك ليون ، وهدفي تاديتش وشونه في شباك ريال مدريد في نفس الدور.

وكان ليفربول قد تفوق على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال ، ليتأهل لدور ربع النهائي ، حيث من المنتظر أن يواجه نظيره بورتو البرتغالي ، وذلك بعد أن أوقعت القرعة التي سحبت اليوم الفريقين في مواجهة بعضهما البعض.

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