رسميًا.. يويفا يختار هدف ماني في بايرن ميونخ الأفضل بالأسبوع

اختار الإتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا" هدف السنغالي سايدو ماني جناح نادي ليفربول في شباك بايرن ميونخ الألماني ، كهدف الأسبوع في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأعلن اليويفا على موقعه الرسمي اختيار هدف ماني الأول في شباك البايرن كهدف الأسبوع متفوقًا على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك ليون ، وهدفي تاديتش وشونه في شباك ريال مدريد في نفس الدور.
وكان ليفربول قد تفوق على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال ، ليتأهل لدور ربع النهائي ، حيث من المنتظر أن يواجه نظيره بورتو البرتغالي ، وذلك بعد أن أوقعت القرعة التي سحبت اليوم الفريقين في مواجهة بعضهما البعض.
وأعلن اليويفا على موقعه الرسمي اختيار هدف ماني الأول في شباك البايرن كهدف الأسبوع متفوقًا على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك ليون ، وهدفي تاديتش وشونه في شباك ريال مدريد في نفس الدور.
وكان ليفربول قد تفوق على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال ، ليتأهل لدور ربع النهائي ، حيث من المنتظر أن يواجه نظيره بورتو البرتغالي ، وذلك بعد أن أوقعت القرعة التي سحبت اليوم الفريقين في مواجهة بعضهما البعض.