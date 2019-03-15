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أخبار العالم

الخزانة الأمريكية تفرض مزيدا من العقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:04 م
صدى البلد
القسم الخارجي
أفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته وكالة رويترز الإخبارية، بإن الولايات المتحدة استهدفت بمزيد من العقوبات ستة أفراد روس وثماني منظمات اليوم الجمعة، وذلك على خلفية العدوان المستمر لموسكو في أوكرانيا.

وجاء في البيان أن هذا الإجراء استهدف الأشخاص والكيانات الذين لعبوا دورًا في الهجمات الروسية على السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش بالبحر الأسود، وضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، بالإضافة إلي دعم موسكو للانتخابات الحكومية الانفصالية غير المشروعة في شرق أوكرانيا.

قال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "الولايات المتحدة وشركاؤها عبر الأطلسي لن يسمحوا باستمرار العدوان الروسي على أوكرانيا دون رادع"، مضيفا أن هذه المبادرة المشتركة مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وكندا تعزز التزامنا المشترك بفرض عقوبات هادفة وذات مغزى استجابة لمحاولات الكرملين لتجاهل المعايير الدولية وتقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وأضافت وزارة الخزانة إن من بين الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم أربعة مسؤولين روس تورطوا في هجوم مضيق كيرتش قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، موضحة أن ست شركات دفاع روسية لها عمليات في القرم استهدفت اختلاس أصول الدولة الأوكرانية لتوفير الخدمات للجيش الروسي خلال عملية الضم.

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