ننشر التفاصيل الكاملة لقرعة بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة الأهلي

أجريت قرعة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي، ومندوبي الفرق المشاركة في البطولة.



وأسفرت القرعة عن الآتي:



المجموعة الأولى: الأهلي والجمارك النيجيري ، وكانون الإيفواري ، وفريق يو إس إف أيه من بوركينا فاسو.



المجموعة الثانية: قرطاج التونسي، وسبورتنج، ودي جي إس بي الكونغولي، والبنك التجاري الكيني.



المجموعة الثالثة: الصيد ، والأنابيب الكيني، وفاب الكاميروني، وريفينيو الرواندي.



المجموعة الرابعة: السجون الكيني ، والشمس، وأسيك ميموزا الإيفواري، والمجمع البترولي الجزائري، وجامعة نكومبا الأوغندي.



