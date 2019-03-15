برنامج ترفيهي لفرق بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

أكد رؤوف عبدالقادر مدير عام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي إن اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة حرصت على الاهتمام بكافة الأمور والتفاصيل؛ للخروج بتنظيم مثالي للبطولة وبما يليق بالأهلي وقدرته على تنظيم البطولات القارية.



أشار إلى أن اللجنة وضعت برنامجا ترفيهيا مميزا على هامش البطولة، حيث سيتم تحديد أحد الأيام لتنظيم رحلات للوفود المشاركة لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية من أجل الترويج للسياحة المصرية.



من المقرر أن تنطلق مباريات البطولة غدا السبت، وتستمر فعالياتها حتى 26 مارس الجاري على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.