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أخبار البلد

يورو نيوز تبرز مشاركة مصر فى بورصة برلين السياحية ITB

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:58 م
الجناح المصرى ببورصة
الجناح المصرى ببورصة برلين
محمد الاسكندرانى
نشرت قناة يورو نيوز Euronews تقريرا تليفزيونيا عن بورصة برلين السياحية ITB لهذا العام فى فقرة تحت عنوان "برلين تحت الضوء“ Spotlight Berlin" أبرزت خلالها مشاركات أهم الدول وما قامت به من مساع لجذب مزيد من السائحين لقضاء عطلاتهم من خلال تقديم تجارب سياحية فريدة وأصيلة.

بدأ التقرير بالحديث بشكل إيجابى عن مشاركة مصر هذا العام في المعرض، موضحا أن مصر كانت واحدة من أوائل الدول التى سعت لجذب الأنظار إليها وتشجيع المسافرين لزيارة معالمها السياحية ورؤية شعبها حتى يتمكن الزائرين من الشعور بمدى التنوع الذى تتمتع به.

وأضاف التقرير أن مشاركة مصر ألقت الضوء أيضا بشكل كبير على افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه العام المقبل، موضحا أن المتحف سيضم كنوزا مصرية لا تقدر بثمن، بالإضافة إلى أنه سيعرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.

وعرض التقرير العديد من الصور واللقطات للجناح المصرى المشارك في البورصة هذا العام، حيث أبرز التقرير استعانة الجناح المصرى بالأساليب التكنولوجية الحديثة ومنها تقنية ال virtual reality واستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد التى كانت تمكن الزائرين بالجناح من معايشة تجربة تفاعلية يروا من خلالها المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر وسيناء من حولهم، بالإضافة إلى صور الماكيت المصغر للمتحف المصري الكبير.

كما عرض التقرير لقطات من حديث الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة من داخل الجناح المصرى بالمعرض مع قناة يورو نيوز عن المتحف المصرى الكبير GEM2020، مشيرة إلى أنه المتحف الوحيد الذي يمكن الزائر أن يرى الأهرامات كخلفية خلابة له.

وأضافت الوزيرة في حديثها مع قناة اليورو نيوز أن هذا المتحف يعتبر عامل جذب رائعا لمن يريد زيارة مصر والتعرف على لمحة من تاريخها ، لافتة إلى أهم ما يميز المتحف أنه يضم الحضارة والتاريخ بداخله ولكن واجهته من الخارج تعكس وجها معاصرا وحديثا عن مصر.

كما نشر التقرير إحدى التغريدات التي نشرتها الدكتورة رانيا المشاط على حسابها على تويتر عن فعاليات المشاركة الناجحة في بورصة برلين هذا العام والتي قدمت مصر بصورة اكثر حداثة من خلال التكنولوچيا التفاعلية.

وأشارت الوزيرة خلالها إلى أبرز ما قدمه الجناح المصري لزائريه بالمعرض من لمحة للمذاق الخاص بالمأكولات والموسيقى المصرية، وإلقاء الضوء على المتحف المصري الكبير، واحتفال الجناح المصري بيوم المرأة العالمي مع نساء من مختلف دول العالم ، بجانب سلسلة اللقاءات والاجتماعات المهنية التي تم عقدها مع شركاء المهنة والذين أعربوا خلالها عن تفاؤلهم بالنسبة للسياحة المصرية للعام الحالي.

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