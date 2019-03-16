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محافظات

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

السبت 16/مارس/2019 - 03:07 م
ميناء شرم الشيخ البحرى
ميناء شرم الشيخ البحرى
حسن غنيمة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الواحدة ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التى تتراوح بين 18 و27 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار، والضغط 1014 درجة، وقوة البحر 5 وحالة البحر مضطربة.

وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، ومتابعة الخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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