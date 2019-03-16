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محافظات

محافظ سوهاج يكرم 25 من القيادات النسائية والأمهات المثاليات

السبت 16/مارس/2019 - 06:14 م
محافظ سوهاج يكرم
محافظ سوهاج يكرم ٢٥ من القيادات النسائية والأمهات المثاليات
خالد رياض

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، ظهر اليوم، احتفالية المرأة المصرية 100 عام، والتى نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، بقصر الثقافة، تزامنًا مع عيد المرأة المصرية، والذي يوافق 16 مارس من كل عام.

أكد محافظ سوهاج على قيمة المرأة المصرية، وتأثيرها في حياة كل بيت، مشيرًا إلى أن الأديان السماوية كرمت المرأة، وأعلت من شأنها، وأن بلدنا وتاريخنا، وقيادتنا السياسية حرصوا على تقدير المرأة وإعطائها حقها إلى جانب الرجل، موجهًا التحية لكل إمرأة مصرية

أشار "الأنصاري" إلى أن المرأة السوهاجية "مختلفة" وتتحلى دائمًا بالإصرار والعزيمة، والقدرة على مواجهة التحديات، ونستعين بها في جميع المناسبات، ولديها القدرة على التحمل والصمود والإبداع، وحماية أسرتها ووطنها.

وكرم محافظ سوهاج 25 من القيادات النسائية، والأمهات المثاليات، وأسر الشهداء، كنماذج مشرفة حققت الكثير من الإنجازات، والدعم للقضايات المجتمعة بالمحافظة، معربا عن تقديره لدور المجلس القومي للمرأة، والمشاركة الفعالة مع كافة أجهزة المحافظة، وتقديم الخدمات الأساسية للمرأة السوهاجية بمختلف المراكز والمدن والقرى.

يذكر أنه تم خلال الاحتفال تقديم بعض العروض الفنية لفرقتي الموسيقي العربية والفنون الشعبية، وعرض فيلم تسجيل عن أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة في المحافظة.

حضر الاحتفالية اللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتورة سحر وهبى مقررة المجلس القومي للمرأة بسوهاج، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، وأعضاء المجلس القومي للمرأة، وسيدات سوهاج من مختلف المراكز والمدن.

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