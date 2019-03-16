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رياضة

مقارنة بين أرقام زيدان فى أول مباراة خلال ولايتيه مع ريال مدريد

السبت 16/مارس/2019 - 09:27 م
زيدان
زيدان
القسم الرياضى
انتهت مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بفوز الميرنجي بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لزيدان كمدرب للريال في ولايته الثانية، بعدما استعان به فلورنتينو بيريز رئيس النادى لإنقاذ الفريق الذي خسر كل البطولات الممكنة هذا الموسم ، وقام بتعيينه مديرًا فنيًا للفريق الإثنين الماضي، ليقود الريال اليوم في أولى مبارياته للإنتصار على سيلتا بهدفين نظيفين.

ويرصد صدى البلد مقارنة بين أول مباراة لزيزو في فترتي قيادته للفريق الملكي.

- الفترة الاولى: تم تعيين زيدان خلفًا لرافاييل بينيتيز في الرابع من شهر يناير من عام 2016 ، ليواجه ديبورتيفو لاكرونيا في أولى مبارياته كمدير فني ، والتي بدأ فيها زيزو بتشكيل مكون : كيلور نافاس - كارفخال - سيرجيو راموس - بيبي- مارسيلو - كروس - مودريتش - إيسكو - رونالدو - بيل - بنزيما ، وانتهت المباراة بفوز الميرنجي بخماسية نظيفة ، سجل منها الجناح الويلزي جاريث بيل ثلاثية ، والفرنسي كريم بنزيما الهدفين الآخرين في مباراة سدد لاعبو الفريق فيها 18 تسديدة منها 10 على مرمى حارس مرمى الفريق المنافس وتحصل على 5 ركنيات ، وكانت نسبة الإستحواذ 48 % له و 52 % لديبورتيفو وأقيمت المباراة أيضًا على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، وكان حضور الجمهور في الملعب 71.267 شخصًا

- الفترة الثانية : تم تعيين زيدان يوم الإثنين الماضي، لكن هذه المرة خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري ، ليواجه اليوم سيلتا فيجو في أولى مبارياته كمدير فني في الفترة الثانية ، وبدأ زيدان المباراة بتشكيل مكون من : كيلور نافاس - أورديزولا - سيرجيو راموس - فاران - مارسيلو - توني كروس - مودريتش - إيسكو - أسينسيو - بيل - بنزيما ، باختلاف 3 أسماء فقط عن مباراة لاكرونيا في فترة ولايته الأولى ، حيث رحل كل من رونالدو وبيبي عن الفريق ، كما غاب كارفخال بسبب الإصابة.

فاز الريال بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما إيسكو وبيل ، حيث سدد الريال 14 تسديدة في المباراة منها 8 على مرمى حارس الفريق المنافس وتحصل على 9 ركنيات ، واستحوذ على الكرة بنسبة 53 % مقابل 47 % لسيلتا وأقيمت المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو .

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