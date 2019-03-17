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رياضة

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلى والزمالك في الدوري.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 12:00 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
عمرو ابوبكر
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، إن مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك يوم 30 مارس الجاري ضمن مؤجلات الأسبوع الأخير للدور الأول في الدوري، هي الأهم في المرحلة الحالية لأبناء مختار التتش.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن مباراة الزمالك لن تحسم الدوري، لكنها الأهم محليًا في المرحلة الحالية للأهلي، مشيرًا إلى أنه يرفض الحديث عن أي أمور بعيدة عن هذا اللقاء لعدم تشتيت تركيز اللاعبين.

يذكر أن الزمالك يتصدر الدوري يليه الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، حيث لعب الفريق الأبيض مباراة أقل من الأحمر في المسابقة المحلية.

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